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8 Июля 2026, 08:02
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Месси первым в истории забил в шести матчах плей-офф ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта и стал первым игроком в истории, забившим в шести матчах плей-офф подряд.

Месси первым в истории забил в шести матчах плей-офф ЧМ подряд.
Месси первым в истории забил в шести матчах плей-офф ЧМ подряд.

Серия аргентинца длится с 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Австралии. На том же турнире он следом поочередно забил сборным Нидерландов, Хорватии и Франции, ворота которой поразил дважды. В 1/16 финала ЧМ-2026 футболист забил команде Кабо-Верде. Всего за серию на его счету семь голов.

До Месси только три футболиста забивали голы в пяти матчах плей-офф подряд. Среди них — бразильцы Леонидас (1934–1938) и Вава (1958–1962), а также венгр Дьёрдь Шароши (1958–1962).

На этом чемпионате мира на счету 39-летнего аргентинца уже восемь голов — он лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Мяч в ворота Египта позволил аргентинцу побить личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. На чемпионате мира-2022 в Катаре Месси забил семь голов, помог Аргентине выиграть турнир и был признан лучшим игроком чемпионата мира.

К тому же на 79-й минуте матча 1/8 финала Месси оформил результативную передачу на Габриэля Ромеро. На счету Месси теперь девять результативных передач, он стал лучшим ассистентом на чемпионате мира. По этому показателю он обошел соотечественника Диего Марадону (8), с которым ранее делил лидерство.

Источник
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