В Молдове предотвратили 114 попыток мошенничества, но один человек лишился 150 тысяч леев.

В минувшие выходные полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако было сообщено об одном ранее совершенном инциденте, ущерб от которого составил около 150 тысяч леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 114 попыток мошенничества.

В зарегистрированном случае потерпевший обратился в полицию почти через 86 дней после совершения преступления.

Человеку позвонили неизвестные, которые сначала представились сотрудниками коммерческого оператора, а затем — службы безопасности Национального банка. Под предлогом отмены якобы оформленного мошенниками кредита они убедили потерпевшего взять несколько кредитов и передать 147 500 леев через такси.

Этот случай показывает, что время имеет решающее значение. Чем быстрее полиция получает информацию, тем выше шансы установить злоумышленников и вернуть похищенные деньги.

Следует учитывать, что ни один банк и ни один государственный орган не запрашивают по телефону персональные данные, коды подтверждения, пароли или передачу денег для их «защиты».

Если вы получили такой звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию.