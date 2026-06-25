Мошенники переключились на детей: Полиция предупреждает о новом виде афер.

Полиция предупреждает о новых видах онлайн-мошенничества, направленных против детей и взрослых.

Злоумышленники используют игровые платформы, телефонные звонки, а также технологии подмены голосов и номеров телефонов для получения денег и персональных данных, сообщает unimedia.info

По данным правоохранителей, мошенники все чаще выходят на связь с детьми через онлайн-игры или звонки, пытаясь выманить деньги либо данные банковских карт родителей.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда преступники подделывают знакомые голоса и телефонные номера, чтобы вызвать доверие у жертвы и получить личную информацию, пароли или денежные средства.

Полиция призывает родителей регулярно обсуждать с детьми вопросы безопасности в Интернете и объяснять им, что нельзя сообщать посторонним данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Правоохранители также напоминают всем гражданам о необходимости соблюдать осторожность при получении подозрительных звонков.

«Не переводите деньги, немедленно завершите разговор и позвоните по номеру 112», — рекомендуют власти.