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unimedia.info logounimedia
25 Июня 2026, 15:36
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Мошенники переключились на детей: Полиция предупреждает о новом виде афер

Полиция предупреждает о новых видах онлайн-мошенничества, направленных против детей и взрослых.

Мошенники переключились на детей: Полиция предупреждает о новом виде афер.
Мошенники переключились на детей: Полиция предупреждает о новом виде афер.

Злоумышленники используют игровые платформы, телефонные звонки, а также технологии подмены голосов и номеров телефонов для получения денег и персональных данных, сообщает unimedia.info 

По данным правоохранителей, мошенники все чаще выходят на связь с детьми через онлайн-игры или звонки, пытаясь выманить деньги либо данные банковских карт родителей.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда преступники подделывают знакомые голоса и телефонные номера, чтобы вызвать доверие у жертвы и получить личную информацию, пароли или денежные средства.

Полиция призывает родителей регулярно обсуждать с детьми вопросы безопасности в Интернете и объяснять им, что нельзя сообщать посторонним данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Правоохранители также напоминают всем гражданам о необходимости соблюдать осторожность при получении подозрительных звонков.

«Не переводите деньги, немедленно завершите разговор и позвоните по номеру 112», — рекомендуют власти.

Источник
unimedia.info logounimedia
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