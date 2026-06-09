Жителя Варницы оштрафовали на 75 000 леев за пьяное ДТП на электросамокате.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 23 декабря 2025 года, когда мужчина ехал на электросамокате по дороге общего пользования и столкнулся с автомобилем, сообщает studio-l.online

В результате алкотестирования полицейские установили, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,04 мг/л. Впоследствии лабораторные анализы подтвердили содержание алкоголя в крови — 2,29 г/л.

Следователи установили, что мужчина употреблял алкоголь перед тем, как сесть на самокат, и передвигался по дороге общего пользования в состоянии опьянения, что и привело к ДТП.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, дело было рассмотрено на основании доказательств, собранных на этапе уголовного преследования.

Cуд признал его виновным и назначил штраф в размере 75 000 леев. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 15 дней.