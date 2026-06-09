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studio-l.online logostudio-l
9 Июня 2026, 07:27
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Жителя Варницы оштрафовали на 75 000 леев за пьяное ДТП на электросамокате

Житель села Варница Новоаненского района был осужден за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения — мужчина сел пьяным на электросамокат и спровоцировал ДТП. Приговор вынесен Каушанским судом.

Жителя Варницы оштрафовали на 75 000 леев за пьяное ДТП на электросамокате.
Жителя Варницы оштрафовали на 75 000 леев за пьяное ДТП на электросамокате.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 23 декабря 2025 года, когда мужчина ехал на электросамокате по дороге общего пользования и столкнулся с автомобилем, сообщает studio-l.online

В результате алкотестирования полицейские установили, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,04 мг/л. Впоследствии лабораторные анализы подтвердили содержание алкоголя в крови — 2,29 г/л.

Следователи установили, что мужчина употреблял алкоголь перед тем, как сесть на самокат, и передвигался по дороге общего пользования в состоянии опьянения, что и привело к ДТП.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, дело было рассмотрено на основании доказательств, собранных на этапе уголовного преследования.

Cуд признал его виновным и назначил штраф в размере 75 000 леев. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 15 дней.

Источник
studio-l.online logostudio-l
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