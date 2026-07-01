Суд приговорил организатора контрабанды 17 кг гашиша из Украины к девяти годам.

Суд Кишинёва приговорил к девяти годам лишения свободы организатора контрабанды почти 17 килограммов гашиша, ввезённого в Молдову из Украины через пункт пропуска Крива в 2023 году.

Одновременно суд постановил объявить осуждённого в розыск, сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным следствия, наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике автомобиля — в нише для запасного колеса. Там обнаружили 178 брикетов с гашишем общим весом более 16,8 килограмма.

Автомобиль, прибывший из Украины, был остановлен в Липканах. За рулём находилась женщина, которая заявила, что перевозит ботокс. Вместе с ней ехали двое детей и её отец. Во время досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с наркотиками.

В 2024 году суд Единец уже приговорил женщину к девяти годам лишения свободы, а её предполагаемого сообщника — к восьми с половиной годам заключения. Оба были взяты под стражу в зале суда.

Прокуроры также обжаловали оправдание отца осуждённой, который, по версии следствия, предоставил автомобиль для перевозки наркотиков. Кроме того, они требуют конфискации транспортного средства в пользу государства.

В PCCOCS сообщили, что операция была проведена на основании оперативной информации, полученной Службой информации и безопасности от украинских правоохранительных органов. Расследование вели сотрудники Таможенной службы под процессуальным руководством прокуроров.

После объявления организатора в розыск его удалось задержать. В ближайшее время он будет этапирован для исполнения назначенного наказания.