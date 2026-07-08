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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 12:30
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В Кишиневе вынесли приговоры трем наркоторговцам: 18-летний «закладчик» отсидит 7 лет

Суд Кишинева приговорил троих мужчин к тюремным срокам от 7 до 11 лет за контрабанду и торговлю наркотиками, сообщает прокуратура.

В Кишиневе вынесли приговоры трем наркоторговцам: 18-летний «закладчик» отсидит 7 лет.
В Кишиневе вынесли приговоры трем наркоторговцам: 18-летний «закладчик» отсидит 7 лет.

Осужденным также запретили работать в сфере оборота лекарств и наркотических средств на сроки от 3 до 5 лет, передает rupor.md

Житель столицы (32 года) получил 11 лет лишения свободы. В мае 2022 года он разложил по четырем тайникам в Кишиневе пакеты с наркотиком PVP («соль») общим весом 7 граммов, а при себе у него нашли еще мефедрон. Мужчина вину не признал, при этом в 2020 году его уже судили за такое же преступление.

Уроженец Хынчештского района (31 год) осужден на 8 лет тюрьмы. В 2020–2021 годах он покупал в странах ЕС таблетки «Субутекс» и передавал их в Молдову для продажи через водителей автобусов в несопровождаемом багаже. Всего контрабандой ввезли 355 таблеток, которые содержали 2,84 грамма психотропного вещества бупренорфин. Мужчина скрылся, объявлен в розыск, и дело рассмотрели в его отсутствие.

Уроженец Приднестровья (18 лет) приговорен к 7 годам лишения свободы. Он работал «закладчиком» через Telegram: фасовал наркотики и прятал по тайникам в столице. Его задержали с поличным 7 декабря 2025 года, когда он готовился продать 704,9 грамма марихуаны и 63,56 грамма мефедрона. Подсудимый полностью признал вину.

Приговоры можно обжаловать, до вступления решений в силу осужденные считаются невиновными.

Источник
rupor.md logorupor
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