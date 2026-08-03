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3 Августа 2026, 19:03
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Жителя Молдовы задержали за продажу доступа к интимным фото в Telegram

Полиция и прокуроры PCCOCS расследуют деятельность группы, подозреваемой в незаконном распространении через Telegram интимных фото и видео.

Жителя Молдовы задержали за продажу доступа к интимным фото в Telegram.
Жителя Молдовы задержали за продажу доступа к интимным фото в Telegram.

По данным следствия, участники группы публиковали изображения и видеоматериалы интимного характера без согласия людей, запечатленных на них. Контент размещался в закрытом Telegram-канале, а за доступ к нему пользователи должны были заплатить 15 евро.

В ходе расследования полицейские установили подозреваемого, который, по версии следствия, отвечал за прием оплаты и предоставление доступа к каналу.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, планшет и банковские карты, которые, предположительно, использовались при совершении преступления.

Мужчина был задержан на 72 часа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Расследование продолжается.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф до 42 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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