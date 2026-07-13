Молдаванку, объявленную в розыск Францией, задержали на румынской границе.

Гражданка Республики Молдова, приговоренная французскими властями к 15 годам лишения свободы за вооруженный разбой и участие в организованной преступной группе, была задержана румынскими пограничниками в пункте пропуска "Стынка".

Как сообщили в Пограничной полиции Румынии, 43-летняя женщина прибыла на пункт пропуска для прохождения пограничного контроля на въезде в Румынию. Она находилась в качестве пассажира в транспортном средстве, передает deschide.md

В ходе проверки пограничники установили, что французские власти выдали в отношении женщины ордер на арест для исполнения вынесенного приговора.

По данным ведомства, она осуждена на 15 лет лишения свободы за вооруженный разбой и участие в организованной преступной группе.

После задержания гражданку Молдовы передали оперативной группе Инспектората полиции уезда Ботошань для принятия необходимых правовых мер.