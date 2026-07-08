Директор тюрьмы №9 «Прункул» задержан Антикоррупционной прокуратурой.

Директор тюрьмы №9 «Прункул» был задержан Антикоррупционной прокуратурой в рамках уголовного дела, находящегося в производстве ведомства.

Об этом 8 июля сообщила Национальная администрация пенитенциарных учреждений.

В администрации уточнили, что задержание руководителя учреждения состоялось в тот же день.

Ведомство заявило о готовности полностью сотрудничать с органами уголовного преследования и предоставить необходимую поддержку для проведения расследования в соответствии с законодательством.

«Учреждение с максимальной серьёзностью относится к любым подозрениям в нарушении закона и подтверждает политику нулевой терпимости к коррупции и любым другим действиям, несовместимым со статусом государственного служащего со специальным статусом», — говорится в сообщении Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

Другие подробности уголовного дела пока не сообщаются.