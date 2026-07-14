Жителя Кишинева подозревают в организации наркопритона в своей квартире.

Полицейские сектора Чеканы раскрыли наркопритон, организованный 37-летним жителем столицы.

В ходе расследования правоохранители установили, что владелец квартиры предоставлял свое жилье людям, употребляющим наркотики, создав там все условия для употребления запрещенных веществ.

Во время санкционированного обыска в квартире были обнаружены PVP («соль»), а также несколько самодельных устройств, используемых для употребления наркотических веществ.

Кроме того, в квартире находились еще пять человек в возрасте от 28 до 50 лет. Их доставили в инспекторат полиции для документирования.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.