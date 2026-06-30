В Кишиневе задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков
Правоохранители ликвидировали сеть, занимавшуюся сбытом наркотиков в Кишиневе. Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований совместно с полицейскими и прокурорами сектора Ботаника.
В центре расследования оказался 55-летний житель столицы, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. По данным следствия, сразу после освобождения он вновь присоединился к той же преступной группе, передает politia.md
После примерно месяца наблюдения и проведения специальных следственных мероприятий подозреваемого задержали с поличным 24 июня, когда он пытался продать наркотик PVP («соль») агенту под прикрытием.
При личном досмотре у него обнаружили несколько свертков с PVP и мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности.
Во время обыска в гараже, которым пользовался подозреваемый, правоохранители нашли около 200 граммов PVP, расфасованных в 15 пакетиков, пакет мефедрона, пакет героина, zip-пакеты для фасовки наркотиков, магниты для сокрытия закладок, высокоточные электронные весы и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.
Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.