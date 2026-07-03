theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 15:02
26
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе задержан 23-летний житель Приднестровья, подозреваемый в хранении наркотиков

Сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы документируют преступную деятельность 23-летнего жителя левобережья Днестра, которого подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ.

В Кишиневе задержан 23-летний житель Приднестровья, подозреваемый в хранении наркотиков.
В Кишиневе задержан 23-летний житель Приднестровья, подозреваемый в хранении наркотиков.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий молодой человек был задержан с поличным. По данным полиции, при себе он имел наркотики, предназначенные для перевозки и дальнейшего незаконного распространения.

В ходе расследования правоохранители изъяли 30 свертков с наркотическим веществом, предположительно гашишем, которые были спрятаны в двух разных местах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных сообщников подозреваемого.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте