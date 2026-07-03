В Кишиневе задержан 23-летний житель Приднестровья, подозреваемый в хранении наркотиков.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы документируют преступную деятельность 23-летнего жителя левобережья Днестра, которого подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий молодой человек был задержан с поличным. По данным полиции, при себе он имел наркотики, предназначенные для перевозки и дальнейшего незаконного распространения.

В ходе расследования правоохранители изъяли 30 свертков с наркотическим веществом, предположительно гашишем, которые были спрятаны в двух разных местах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных сообщников подозреваемого.