В Кишиневе ликвидировали сеть наркоторговцев: изъяты ЛСД, экстази и каннабис.

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований совместно с полицейскими и прокурорами сектора Ботаника пресекли деятельность группы, занимавшейся распространением наркотиков в Кишиневе и пригородах.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий, продолжавшихся около месяца, были установлены трое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, уроженцы и жители Кишинева, подозреваемые в сбыте наркотических веществ, передает politia.md

По данным следствия, они были завербованы в сеть наркоторговли, деятельность которой координировалась через приложение Telegram.

Чтобы скрыть преступную деятельность, подозреваемые арендовали квартиру в столице, где хранили, фасовали и упаковывали наркотики.

Согласно материалам расследования, они забирали крупные партии наркотиков из тайников, доставляли их в квартиру, где расфасовывали на дозы примерно по 0,5 и 1 грамму.

После этого наркотики размещались в различных тайниках, преимущественно в лесополосах и парках, откуда их забирали потребители. Часть запрещенных веществ продавалась напрямую через доверенных лиц.

В начале июня все трое были задержаны с поличным в Кишиневе: один — при попытке сбыта наркотиков, двое других — во время закладки наркотических веществ в тайники.

В ходе обысков у подозреваемых, по местам их проживания и в квартире, использовавшейся для преступной деятельности, полицейские изъяли гашиш, марихуану, 36 марок ЛСД, 71 таблетку экстази, 12 электронных сигарет с маслом каннабиса, высокоточные электронные весы, упаковочные материалы для наркотиков, мобильные телефоны, а также денежные средства, предположительно полученные преступным путем: 3 000 леев, 350 евро и 150 долларов США.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли из нескольких тайников наркотики, подготовленные к распространению.

Все трое подозреваемых арестованы на 30 суток. Согласно законодательству, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.