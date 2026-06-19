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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 11:16
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В Кишиневе двое мужчин ограбили прохожего у ЖД-вокзала: их приговорили к 9 и 8 годам тюрьмы

Суд сектора Чеканы приговорил двух жителей столицы к 9 и 8 годам тюрьмы за вооруженное нападение на прохожего.

В Кишиневе двое мужчин ограбили прохожего у ЖД-вокзала: их приговорили к 9 и 8 годам тюрьмы.
В Кишиневе двое мужчин ограбили прохожего у ЖД-вокзала: их приговорили к 9 и 8 годам тюрьмы.

Как сообщает прокуратура Кишинева, отбывать наказание осужденные в возрасте 22 и 44 лет будут в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, передает rupor.md

Само преступление произошло в полночь 6 июня 2025 года недалеко от столичного железнодорожного вокзала. По материалам следствия, сообщники подошли к 27-летнему мужчине и стали требовать у него деньги и сигареты. Затем младший из нападавших несколько раз ударил жертву по лицу и начал угрожать ножом, порвав мужчине одежду.

В итоге 22-летний нападавший забрал у потерпевшего два мобильных телефона и сразу передал их старшему товарищу. На судебном заседании молодой человек признал вину лишь частично и заявил, что сожалеет о случившемся. Его 44-летний сообщник отрицал вину, утверждая, что просто стоял в стороне и в конфликт не вмешивался.

Прокуроры подчеркивают, что оба фигуранта дела являются рецидивистами: младший ранее уже был судим за кражи, грабеж и угон автомобиля, а старший имеет судимости за кражу и шантаж.

Источник
rupor.md logorupor
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