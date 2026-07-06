В Молдове мужчину осудили за убийство 30-летней давности: избил до смерти девушку в клубе.

В Молдове суд вынес обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который около 30 лет скрывался от правосудия под чужим именем.

Как сообщает прокуратура Хынчешт, мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и использовании поддельных документов, приговорив его к 12 годам тюрьмы закрытого типа, пишет rupor.md

Преступление было совершено 7 сентября 1996 года в одном из сел в центральной части Молдовы. По данным следствия, осужденный, которому тогда было 17 лет, находился в ночном клубе и получил от 16-летней девушки отказ в романтических отношениях. После этого он ударил ее, вывел на улицу и продолжил избивать руками и ногами. Несовершеннолетняя попыталась убежать от нападавшего, но он догнал её и нанес тяжелые травмы, от которых девушка скончалась.

Чтобы избежать уголовного преследования, в том же 1996 году подросток вместе с сообщниками изготовил фальшивое свидетельство о рождении на имя другого человека. По этому поддельному документу он официально получил в госорганах новое удостоверение личности и загранпаспорт с чужими данными, после чего оперативно покинул территорию Молдовы.

В ведомстве подчеркивают, что этот случай доказывает: правоохранительные органы продолжают искать и привлекать к ответственности преступников независимо от того, сколько лет прошло с момента нарушения закона.