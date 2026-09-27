Жители Рышкановки заявили о вырубке 171 дерева из-за реконструкции школьного стадиона

Жители нескольких домов на Рышкановке обратились в редакцию Point.md в связи с реконструкцией стадиона лицея им. Матей Басараб.

По их словам, работы могут привести к дальнейшей вырубке деревьев, росту транспортной нагрузки и ограничению доступа жителей к спортивной площадке.

Как сообщили жители домов на улицах Мирон Костин, Матей Басараб, Николае Димо и бульваре Москова, реконструкция школьного стадиона уже началась. По имеющейся у них информации, на его месте планируется оборудовать футбольное поле, которым будет пользоваться профессиональный футбольный клуб «Петрокуб».

Авторы обращения утверждают, что на территории стадиона и рядом с ним уже спилено 171 здоровое дерево. Кроме того, по их словам, дальнейшая вырубка может затронуть деревья на клумбах и в расположенных поблизости скверах, где предположительно планируется обустроить парковочные места.

Жители опасаются, что реализация проекта приведет к сокращению зеленой зоны, которой пользуются жители района, в том числе дети и пожилые люди. Среди других возможных последствий они называют увеличение шума, автомобильного трафика и нехватку парковочных мест в дни проведения матчей.

Также авторы обращения заявляют, что им неизвестно о проведении общественных консультаций или слушаний по проекту. По их словам, они не видели разрешительных документов на вырубку деревьев и проведение строительных работ.

Еще одно опасение связано с доступом к стадиону после завершения реконструкции. Жители предполагают, что спортивная площадка может стать недоступной для населения.

Они готовы встретиться с журналистами на месте, показать участки, где деревья уже были спилены и где, по их данным, планируется дальнейшая вырубка, а также предоставить фото- и видеоматериалы.

Жители ожидают комментарии у претуры сектора Рышкановка, мэрии Кишинева и представителей футбольного клуба «Петрокуб».

Ранее Point.md писал о жалобах жителей Рышкановки, которым ограничили доступ к школьному стадиону.