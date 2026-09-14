14 Сентября 2026, 12:50
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В Бельцах вандалы сломали молодые деревья.
В Бельцах вандалы сломали молодые деревья
В Бельцах неизвестные намеренно повредили несколько молодых деревьев. Об этом сообщил мэр города Александр Петков в своих социальных сетях.
«Кому и чем помешали молодые деревья? Их не случайно повредили — их целенаправленно ломали одно за другим. Это уже не просто хулиганство, а откровенное варварство», — написал Петков, цитирует rupor.md
Городские власти решили высадить на поврежденном участке новые деревья. Материалы по факту вандализма передадут в полицию.
«Надеюсь, правоохранители установят виновных, и они понесут ответственность, а также возместят причиненный городу ущерб», — добавил мэр Бельц.