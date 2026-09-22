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nordnews.md logonordnews
22 Сентября 2026, 15:28
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В Дрокии расследуют незаконную вырубку 129 деревьев

Полиция и инспекторы по охране окружающей среды расследуют деятельность группы людей, которых подозревают в незаконной вырубке и последующей продаже древесины в Дрокиевском районе.

В Дрокии расследуют незаконную вырубку 129 деревьев.
В Дрокии расследуют незаконную вырубку 129 деревьев.

По предварительным данным следствия, в августе и сентябре в лесных полосах возле сёл Баронча, Грибова и Доминтень были незаконно срублены 129 деревьев различных пород, передает nordnews.md

В рамках расследования правоохранители провели обыски. Во время мероприятий было обнаружено около 20 кубометров древесины, а также автомобиль, который, предположительно, использовался для её перевозки. Кроме того, полиция изъяла оборудование, предназначенное для вырубки деревьев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство. Люди, проходящие по делу, на данный момент остаются на свободе. Их процессуальный статус и окончательная квалификация действий будут определены по результатам расследования.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, происхождение обнаруженной древесины, а также проверяет возможную причастность других лиц.

Правоохранительные органы напоминают, что незаконная вырубка деревьев влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова. В зависимости от обстоятельств и квалификации правонарушения виновным может грозить штраф либо наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Расследование продолжается.

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Источник
nordnews.md logonordnews
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