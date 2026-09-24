В лесничестве Гидигич выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Управление по охране окружающей среды проводит внеплановую проверку в лесничестве села Гидигич по поступившему заявлению.

В ходе проверок инспекторы зафиксировали случаи незаконной вырубки деревьев. Проверяются обстоятельства, объем древесины, документы на лесозаготовку и порядок управления государственным лесным фондом, передает noi.md

В проверке принимают участие инспекторы по охране окружающей среды из центрального аппарата и территориальных инспекций.

Проверки продолжаются, а их результаты и меры, предусмотренные законом, будут объявлены по завершении проверки.