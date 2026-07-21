Житель Сорок подозревается в незаконном выращивании конопли.

Сотрудники полиции Сорок задокументировали деятельность 54-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном выращивании наркосодержащих растений.

В ходе обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили в теплице на территории домовладения растения конопли, которые выращивались и за которыми осуществлялся уход. Кроме того, в специально оборудованном месте были найдены высушенные растения конопли.

Все растения были изъяты, опечатаны и направлены на проведение специализированной экспертизы.

Полицейские продолжают документирование дела для установления всех обстоятельств и принятия предусмотренных законом мер.

Расследование продолжается. Подозреваемый пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.