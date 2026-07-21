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21 Июля 2026, 16:06
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Житель Сорок подозревается в незаконном выращивании конопли

Сотрудники полиции Сорок задокументировали деятельность 54-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном выращивании наркосодержащих растений.

Житель Сорок подозревается в незаконном выращивании конопли.
Житель Сорок подозревается в незаконном выращивании конопли.

В ходе обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили в теплице на территории домовладения растения конопли, которые выращивались и за которыми осуществлялся уход. Кроме того, в специально оборудованном месте были найдены высушенные растения конопли.

Все растения были изъяты, опечатаны и направлены на проведение специализированной экспертизы.

Полицейские продолжают документирование дела для установления всех обстоятельств и принятия предусмотренных законом мер.

Расследование продолжается. Подозреваемый пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
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