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14 Июля 2026, 15:33
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Полиция выявила плантацию конопли под Трушенами

Десятки кустов конопли обнаружили сотрудники полиции сектора Буюканы. В выращивании незаконных посадок подозревается 50-летний мужчина.

Полиция выявила нелегальную плантацию конопли под Трушенами.
Полиция выявила нелегальную плантацию конопли под Трушенами.

В ходе проверки правоохранители установили, что растения были замаскированы среди кукурузы. Коноплю изъяли и направили на экспертизу, а в отношении мужчины проводится расследование в соответствии с законодательством.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий полицейские сектора Буюканы выявили около 142 участков, где конопля росла бесконтрольно. В результате было уничтожено более 2 000 наркосодержащих растений.

Полиция продолжает соответствующие мероприятия.

Источник
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