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noi.md logonoi
10 Июля 2026, 23:11
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Сотни растений конопли уничтожили на севере Молдовы

Несколько сотен растений конопли были обнаружены и уничтожены правоохранителями в Унгенском районе в рамках мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотических веществ.

Сотни растений конопли уничтожили на севере Молдовы. Коллаж: noi.md
Сотни растений конопли уничтожили на севере Молдовы. Коллаж: noi.md

По данным Генерального инспектората карабинеров (ГИК), более 400 растений произрастали в диком виде и не культивировались. Из них 150 были обнаружены за пределами села Флорицоая Ноуэ, ещё 250 — за пределами села Грозаска, передает noi.md

Операция была проведена совместно карабинерами Мобильной роты оперативного реагирования Унген и сотрудниками местного Инспектората полиции. 

Все растения уничтожили на месте, чтобы предотвратить их использование в незаконных целях. 

Власти предупреждают, что мероприятия по борьбе с незаконным оборотом запрещённых веществ продолжаются, и призывают граждан, заметивших подозрительные посевы, незамедлительно сообщать об этом правоохранительным органам.

Источник
noi.md logonoi
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