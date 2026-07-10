Сотни растений конопли уничтожили на севере Молдовы

Несколько сотен растений конопли были обнаружены и уничтожены правоохранителями в Унгенском районе в рамках мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотических веществ.

По данным Генерального инспектората карабинеров (ГИК), более 400 растений произрастали в диком виде и не культивировались. Из них 150 были обнаружены за пределами села Флорицоая Ноуэ, ещё 250 — за пределами села Грозаска, передает noi.md

Операция была проведена совместно карабинерами Мобильной роты оперативного реагирования Унген и сотрудниками местного Инспектората полиции.

Все растения уничтожили на месте, чтобы предотвратить их использование в незаконных целях.

Власти предупреждают, что мероприятия по борьбе с незаконным оборотом запрещённых веществ продолжаются, и призывают граждан, заметивших подозрительные посевы, незамедлительно сообщать об этом правоохранительным органам.