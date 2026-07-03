В Сороках пять человек были оштрафованы за нескошенную амброзию.

Пять человек были оштрафованы экологическими инспекторами Сорокского района за невыполнение установленной законом обязанности по борьбе с амброзией и предотвращению ее распространения.

Как сообщили в Инспекторате по охране окружающей среды, в ходе рейдов, проведенных в муниципии Сороки и селе Косэуць, были выявлены земельные участки, владельцы которых не приняли необходимых мер по уничтожению сорняка.

По итогам проверок инспекторы составили пять протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частью (3) статьи 117 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 000 леев.

Инспекторат по охране окружающей среды напоминает владельцам земельных участков, что они обязаны принимать меры по уничтожению амброзии и предотвращению ее распространения. В ведомстве подчеркивают, что своевременное уничтожение этого растения помогает снизить риск аллергических заболеваний среди населения и способствует защите окружающей среды.