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3 Июля 2026, 13:30
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В Сороках пять человек были оштрафованы за нескошенную амброзию

Пять человек были оштрафованы экологическими инспекторами Сорокского района за невыполнение установленной законом обязанности по борьбе с амброзией и предотвращению ее распространения.

В Сороках пять человек были оштрафованы за нескошенную амброзию.
В Сороках пять человек были оштрафованы за нескошенную амброзию.

Как сообщили в Инспекторате по охране окружающей среды, в ходе рейдов, проведенных в муниципии Сороки и селе Косэуць, были выявлены земельные участки, владельцы которых не приняли необходимых мер по уничтожению сорняка.

По итогам проверок инспекторы составили пять протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частью (3) статьи 117 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 000 леев.

Инспекторат по охране окружающей среды напоминает владельцам земельных участков, что они обязаны принимать меры по уничтожению амброзии и предотвращению ее распространения. В ведомстве подчеркивают, что своевременное уничтожение этого растения помогает снизить риск аллергических заболеваний среди населения и способствует защите окружающей среды.

Источник
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