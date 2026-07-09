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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 15:07
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Житель Приднестровья поджег собственный Mercedes ради видео для TikTok

Перед поджогом он консультировался со спасателями, которые предупредили его об опасности и ответственности, но горожанин проигнорировал предостережения.

Житель Приднестровья поджег собственный Mercedes ради видео для TikTok.
Житель Приднестровья поджег собственный Mercedes ради видео для TikTok.

В Григориополе мужчина специально сжег свой автомобиль Mercedes на диком пляже, чтобы снять эффектный ролик для соцсетей. Теперь владельцу полностью сгоревшей машины грозит крупный штраф, сообщают местные правоохранители, пишет rupor.md

Мужчина отогнал машину на берег, где вместе с приятелем облил капот горючим и устроил поджог. Поднимающееся пламя заметили случайные свидетели, которые сразу же вызвали экстренные службы. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили огонь, однако спасти транспортное средство не удалось — от автомобиля практически ничего не осталось.

В отношении организатора съемки собран материал для привлечения к административной ответственности. За опасную инсценировку ради просмотров в интернете мужчине придется заплатить штраф.

Житель Приднестровья поджег собственный Mercedes ради видео для TikTok

Житель Приднестровья поджег собственный Mercedes ради видео для TikTok

Источник
rupor.md logorupor
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