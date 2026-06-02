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2 Июня 2026, 21:47
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Жительница столицы отдала мошенникам более 130 тысяч евро за "магические ритуалы"

В ИП сектора Чеканы обратилась 74-летняя женщина, сообщившая, что в период с марта 2026 года по настоящее время она стала жертвой мошенничества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием.

Жительница столицы отдала мошенникам более 130 тысяч евро за &#34;магические ритуалы&#34;.
Жительница столицы отдала мошенникам более 130 тысяч евро за "магические ритуалы".

По ее словам, неизвестные лица, общавшиеся на русском языке через приложение WhatsApp, представились ясновидящими и убедили ее принять участие в различных "ритуалах", призванных защитить ее сына от возможных опасностей.

Под предлогом того, что имеющиеся у нее финансовые средства "заряжены негативной энергией" и нуждаются в "очищении", подозреваемые убедили потерпевшую перевести 96 000 евро неизвестному лицу. Впоследствии, сославшись на то, что деньги заблокированы на таможне, они убедили ее совершить другие переводы через международные системы денежных переводов на сумму 27 723 евро лицам в Украине и Армении.

Кроме того, 25 мая женщина отправила еще одному человеку, женщине, 7000 евро. Общая сумма материального ущерба составляет 130 723 евро.

Полиция принимает меры для выяснения всех обстоятельств дела.

Источник
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