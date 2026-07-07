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7 Июля 2026, 17:00
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В Бельцах задержали подозреваемых в мошенничестве: ущерб превысил 720 тысяч леев

Полицейские Бельц совместно с прокурорами пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах по схеме «сотрудники государственных учреждений».

В Бельцах задержали подозреваемых в мошенничестве: ущерб превысил 720 тысяч леев.
В Бельцах задержали подозреваемых в мошенничестве: ущерб превысил 720 тысяч леев.

Правоохранители задокументировали два случая мошенничества, в результате которых двум потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 720 тысяч леев, а также предотвратили еще две попытки обмана.

С поличным были задержаны четверо подозреваемых — 19-летний гражданин Украины и трое 16-летних подростков. По версии следствия, они выполняли роль курьеров преступной группы.

Потерпевшим в возрасте 50 и 66 лет звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками государственных учреждений. Их убеждали, что они якобы стали участниками расследования и должны передать деньги для «проверки».

Подозреваемые забирали деньги у потерпевших и передавали их организаторам схемы, получая за это вознаграждение.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупных размерах.

Источник
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