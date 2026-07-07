В Бельцах задержали подозреваемых в мошенничестве: ущерб превысил 720 тысяч леев
Полицейские Бельц совместно с прокурорами пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах по схеме «сотрудники государственных учреждений».
Правоохранители задокументировали два случая мошенничества, в результате которых двум потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 720 тысяч леев, а также предотвратили еще две попытки обмана.
С поличным были задержаны четверо подозреваемых — 19-летний гражданин Украины и трое 16-летних подростков. По версии следствия, они выполняли роль курьеров преступной группы.
Потерпевшим в возрасте 50 и 66 лет звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками государственных учреждений. Их убеждали, что они якобы стали участниками расследования и должны передать деньги для «проверки».
Подозреваемые забирали деньги у потерпевших и передавали их организаторам схемы, получая за это вознаграждение.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупных размерах.