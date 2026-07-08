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Point.md logoPoint
8 Июля 2026, 11:48
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В Молдове неизвестный почти 40 минут убеждал 7-летнюю девочку включить газ

В селе Садовое муниципия Бельцы неизвестный мужчина почти 40 минут по телефону убеждал 7-летнюю девочку открыть конфорки газовой плиты. Об этом сообщает полиция.

Неизвестный почти 40 минут убеждал 7-летнюю девочку включить газ: Открой конфорки.
Неизвестный почти 40 минут убеждал 7-летнюю девочку включить газ: Открой конфорки.

По данным правоохранителей, мужчина представился сотрудником газовой службы и заявил, что якобы проводит проверку по просьбе ее отца. Он пытался убедить ребенка открыть конфорки, однако его попытка не увенчалась успехом.

Позже злоумышленник позвонил матери девочки и повторил ту же просьбу, однако женщина отказалась выполнять его указания.

В полиции подчеркнули, что ни одна государственная или коммунальная служба не дает по телефону подобных опасных указаний и не просит выполнять действия, связанные с использованием газа.

Правоохранители призвали родителей объяснить детям, что нельзя выполнять указания незнакомых людей по телефону. В подобных случаях ребенок должен сразу прекратить разговор, сообщить о звонке взрослым и ни в коем случае не рассказывать посторонним информацию о семье или доме.

Если вы получили подозрительный звонок или столкнулись с подобной ситуацией, полиция рекомендует немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Источник
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