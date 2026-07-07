theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
7 Июля 2026, 19:05
1 806
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Телефонные мошенники выманили у жителя Резины более 800 тысяч леев

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако еще семь случаев, совершенных ранее, были заявлены потерпевшими только сейчас.

Телефонные мошенники выманили у жителя Резины более 800 тысяч леев.
Телефонные мошенники выманили у жителя Резины более 800 тысяч леев.

Общий ущерб составил около 2 миллионов леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 152 попытки мошенничества.

Анализ зарегистрированных случаев показывает, что злоумышленники продолжают использовать схемы, в которых выдают себя сразу за представителей нескольких учреждений — банка, полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и различных компаний. Это повышает доверие к их легендам и заставляет жертв действовать, не проверяя информацию.

Наиболее распространенными способами, которыми пользуются мошенники, остаются банковские переводы и передача денег через курьера.

Самый крупный ущерб — более 800 тысяч леев — был зарегистрирован в Резине. С потерпевшим связались лица, представившиеся сотрудниками киберполиции, и убедили его, что необходимо проверить законность происхождения имеющихся денежных средств. Под психологическим давлением человек передал деньги через курьера.

Полиция напоминает:

  • не сообщайте SMS-коды, пароли, PIN-коды и данные банковской карты;
  • не оформляйте кредиты и не передавайте деньги незнакомым людям.

В случае подозрительного звонка незамедлительно свяжитесь с банком или полицией, используя только официальные номера телефонов.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте