Телефонные мошенники выманили у жителя Резины более 800 тысяч леев
За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако еще семь случаев, совершенных ранее, были заявлены потерпевшими только сейчас.
Общий ущерб составил около 2 миллионов леев.
Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 152 попытки мошенничества.
Анализ зарегистрированных случаев показывает, что злоумышленники продолжают использовать схемы, в которых выдают себя сразу за представителей нескольких учреждений — банка, полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и различных компаний. Это повышает доверие к их легендам и заставляет жертв действовать, не проверяя информацию.
Наиболее распространенными способами, которыми пользуются мошенники, остаются банковские переводы и передача денег через курьера.
Самый крупный ущерб — более 800 тысяч леев — был зарегистрирован в Резине. С потерпевшим связались лица, представившиеся сотрудниками киберполиции, и убедили его, что необходимо проверить законность происхождения имеющихся денежных средств. Под психологическим давлением человек передал деньги через курьера.
Полиция напоминает:
- не сообщайте SMS-коды, пароли, PIN-коды и данные банковской карты;
- не оформляйте кредиты и не передавайте деньги незнакомым людям.
В случае подозрительного звонка незамедлительно свяжитесь с банком или полицией, используя только официальные номера телефонов.