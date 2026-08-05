Жительница Кишинева лишилась более 277 тысяч леев, поверив в «инвестиционную платформу».

69-летняя женщина лишилась сотен тысяч леев после того, как ее убедили вложить деньги в якобы существующую онлайн-инвестиционную платформу.

Этот случай расследовали сотрудники полиции сектора Чеканы, которые установили личность подозреваемого и провели у него обыск.

По данным следствия, 43-летний житель Кишинева ввел потерпевшую в заблуждение, пообещав ей значительную прибыль от инвестиций. Под этим предлогом женщина неоднократно переводила крупные суммы денег. Общий ущерб превысил 277 тысяч леев.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск. Полицейские изъяли денежные средства в разных валютах, аппарат для пересчета банкнот, несколько устройств для хранения информации, а также пистолет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет в соответствии с законодательством.



