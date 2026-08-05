theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 19:44
31
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жительница Кишинева лишилась более 277 тысяч леев, поверив в «инвестиционную платформу»

69-летняя женщина лишилась сотен тысяч леев после того, как ее убедили вложить деньги в якобы существующую онлайн-инвестиционную платформу.

Жительница Кишинева лишилась более 277 тысяч леев, поверив в «инвестиционную платформу».
Жительница Кишинева лишилась более 277 тысяч леев, поверив в «инвестиционную платформу».

Этот случай расследовали сотрудники полиции сектора Чеканы, которые установили личность подозреваемого и провели у него обыск.

По данным следствия, 43-летний житель Кишинева ввел потерпевшую в заблуждение, пообещав ей значительную прибыль от инвестиций. Под этим предлогом женщина неоднократно переводила крупные суммы денег. Общий ущерб превысил 277 тысяч леев.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск. Полицейские изъяли денежные средства в разных валютах, аппарат для пересчета банкнот, несколько устройств для хранения информации, а также пистолет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет в соответствии с законодательством.


Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте