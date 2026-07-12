Чебан: Для достижения энергосуверенитета Молдове нужны инвестиции в миллиарды евро.

Он отметил, что важно развивать возобновляемые источника энергии - наш внутренний ресурс.

Молдове для достижения энергетического суверенитета потребуются инвестиции в миллиарды евро. Такое мнение высказал председатель Правления АО Moldovagaz Вадим Чебан, выступая в ток-шоу “Без галстуков с Александром Стахурским” на телеканале N4, передает noi.md

«Если мы говорим о том, что хотим электрифицировать всю страну и дойти к 2050 г. к энергосуверенитету на уровне 70-80%, то для этого нужны миллиардные евроинвестиции», - отметил Вадим Чебан.

По его словам, при этом нужны также инвестиции в полную модернизацию транспортных сетей, трансформаторы, подстанции на уровне предприятия Moldelectrica, компаний Premier Energy, RED Nord, которые распределяют электроэнергию.

Инвестиции в развитие их инфраструктуры нужны серьёзные, гораздо большие, чем заложены в инвестиционные планы сейчас.

«Поэтому нам ещё, к сожалению, далеко до энергосуверенитета. Но направление выбрано правильное», - сказал глава Moldovagaz.

Он отметил, что важно развивать возобновляемые источника энергии - наш внутренний ресурс. Строительство новых интерконнекторов – ЛЭП - это техническая возможность дополнительного подключения к энергосистемам соседних страны для повышения надежности поставок.

Развитие систем хранения электроэнергии важно для балансировки, гибкости системы. Это возможность хранить электроэнергию, произведённую в стране, и потом её употреблять в периоды, когда она нужна, в пиковые часы утром либо вечером.

Вадим Чебан отметил также, что природный газ должен быть резервным топливом, в том числе для балансировки энергосистемы, кроме базовой генерации, и высказался за установку парогазовой турбины допустим, в Кишинёве или в Бельцах.

Глава Moldovagaz подчеркнул, что, кроме энергобезопасности необходимо ещё дать возможность бизнесу, промышленности получить доступ к электроэнергии по приемлемым ценам для того, чтобы они развивались. Для них важна предсказуемость на долгие годы вперёд.