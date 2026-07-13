Инвестиции в промпарки Молдовы выросли в 2,2 раза — до 316,8 млн леев в 2025 году.

В 2025 году объем инвестиций, привлеченных промышленными парками Молдовы, составил 316,8 млн леев, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.

В целом же за весь период существования 13 индустриальных парков в Молдове они смогли привлечь в качестве инвестиций 4,6 млрд леев, что примерно на 14% меньше, чем предусмотрено в технико-экономических обоснованиях, подготовленных при их создании, пишет logos-pres.md

Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной министерством экономического развития и цифровизации.

Самым привлекательным для инвесторов является промпарк Tracom в Кишиневе, на который приходится почти 50% всех инвестиций. А в 2025 году на него пришлось 88,4% всех инвестиций (280 млн леев).

Далее следуют парки Triveneta Cavi Development (17,3%), Единецкий промпарк (14,6%) и Răut в Бельцах (12,8%).

Совокупный объем инвестиций в остальных промпарках составил лишь 5,5% от общего объема.

В промпарке Răut в прошлом году объем привлечённых инвестиций составил 24,7 млн леев (7,8%), а в промпарке CAAN — 8 млн леев (2,5%). Общие инвестиции в остальные промпарки составили около 4 млн леев, что составляет 1,3% от общего объема инвестиций за 2025 год.

Резиденты, работники и налоги

На конец 2025 года в 13 промышленных парках Молдовы было зарегистрировано 144 резидента, на 9 больше, чем годом ранее. Совокупный объем произведенной и проданной продукции, а также оказанных резидентами услуг за весь период их деятельности достиг 53,5 млрд леев. При этом в прошлом году промпарки зарегистрировали рекордный объем продаж — 9,8 млрд леев.

Численность работников в компаниях-резидентах промпарков Молдовы по итогам 2025 года достигла 4497 человек, при этом наибольшая концентрация рабочих мест сохраняется в Tracom — 3421 человек (76,1% всех работников промпарков страны), в парке Răut — 787 человек (17,5%) и промпарке в Единец — 234 человека (5,2%). В остальных 10 индустриальных парках создано всего 55 рабочих мест (1,2% общей численности работников).

Налоговые отчисления резидентов промышленных парков в 2025 году составили около 2 млрд леев, что на 400 млн леев больше, чем в предыдущем году. Почти 95% налогов выплатили резиденты промпарка Tracom.

В минэкономразвития отмечают, что структура деятельности промпарков все больше смещается в сторону производств с высокой добавленной стоимостью, технологических инноваций и интеграции в международные производственные цепочки. Также подчеркивается, что высокая концентрация экономической активности в нескольких промпарках и выраженный региональный разрыв говорят о необходимости разработки новых стратегий по стимулированию и господдержке для привлечения инвестиций в региональные промышленные парки.