5 Августа 2026, 16:21
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Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование.
Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование
Переполох в суде столичного сектора Буюканы. Неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывоопасном предмете.
Прибывшие на место специализированные службы осмотрели кабинеты и прилегающую территорию, а также эвакуировали всех, кто находился в этот момент в учреждении, передает moldova1.md
В результате проверки информация о минировании не подтвердилась — тревога оказалась ложной.
Начато расследование. Правоохранители устанавливают личность звонившего.