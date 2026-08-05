Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование.

Переполох в суде столичного сектора Буюканы. Неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывоопасном предмете.

Прибывшие на место специализированные службы осмотрели кабинеты и прилегающую территорию, а также эвакуировали всех, кто находился в этот момент в учреждении, передает moldova1.md

В результате проверки информация о минировании не подтвердилась — тревога оказалась ложной.

Начато расследование. Правоохранители устанавливают личность звонившего.