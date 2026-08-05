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moldova1.md logomoldova1
5 Августа 2026, 16:21
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Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование

Переполох в суде столичного сектора Буюканы. Неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывоопасном предмете.

Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование.
Ложное сообщение о минировании суда в Буюканах: полиция начала расследование.

Прибывшие на место специализированные службы осмотрели кабинеты и прилегающую территорию, а также эвакуировали всех, кто находился в этот момент в учреждении, передает moldova1.md

В результате проверки информация о минировании не подтвердилась — тревога оказалась ложной. 

Начато расследование. Правоохранители устанавливают личность звонившего.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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