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29 Июля 2026, 18:24
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Жительница Каушан лишилась 200 тысяч леев, поверив лжесотрудникам СИБ

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Вместе с тем стало известно еще об одном ранее совершенном преступлении, о котором потерпевшая сообщила только сейчас.

Жительница Каушан лишилась 200 тысяч леев, поверив лжесотрудникам СИБ.
Жительница Каушан лишилась 200 тысяч леев, поверив лжесотрудникам СИБ.

Сумма ущерба составила 200 тыс. леев. Дело зарегистрировано в инспекторате полиции сектора Рышкановка в Кишиневе.

Потерпевшая — 60-летняя жительница Каушанского района. 23 июля ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ). Под предлогом того, что на ее имя якобы были мошеннически оформлены кредиты и их необходимо срочно погасить, злоумышленники убедили женщину перевести им 200 тыс. леев. Деньги были получены как за счет оформленного ею кредита, так и из личных сбережений.

В то же время за этот же период правоохранителям удалось предотвратить 118 попыток мошенничества. Благодаря оперативной реакции граждан злоумышленники не успели причинить материальный ущерб.

Полиция вновь призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

  • не сообщать по телефону SMS-коды, пароли, PIN-коды и данные банковских карт;
  • не оформлять кредиты и не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц;
  • при подозрительном звонке немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или полицией, используя только официальные номера.
Источник
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