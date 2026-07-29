Жительница Каушан лишилась 200 тысяч леев, поверив лжесотрудникам СИБ.

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Вместе с тем стало известно еще об одном ранее совершенном преступлении, о котором потерпевшая сообщила только сейчас.

Сумма ущерба составила 200 тыс. леев. Дело зарегистрировано в инспекторате полиции сектора Рышкановка в Кишиневе.

Потерпевшая — 60-летняя жительница Каушанского района. 23 июля ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ). Под предлогом того, что на ее имя якобы были мошеннически оформлены кредиты и их необходимо срочно погасить, злоумышленники убедили женщину перевести им 200 тыс. леев. Деньги были получены как за счет оформленного ею кредита, так и из личных сбережений.

В то же время за этот же период правоохранителям удалось предотвратить 118 попыток мошенничества. Благодаря оперативной реакции граждан злоумышленники не успели причинить материальный ущерб.

Полиция вновь призывает граждан соблюдать меры предосторожности: