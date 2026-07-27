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Point.md logoPoint
27 Июля 2026, 13:18
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В Кишиневе "инвестор" перевел мошенникам 50 000 евро

За выходные полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества, а еще один эпизод, совершенный ранее, был заявлен потерпевшим только сейчас. Общий ущерб превысил 1 миллион леев.

В Кишиневе &#34;инвестор&#34; перевел мошенникам 50 000 евро.
В Кишиневе "инвестор" перевел мошенникам 50 000 евро.

Самая крупная сумма, потерянная одним человеком, была зафиксирована в Кишиневе. В период с марта по июнь 2026 года неизвестные убедили жертву перевести деньги под предлогом инвестирования.

Потерпевший несколькими переводами отправил 1000 долларов и 50 тысяч евро через электронное приложение.

Кроме того, благодаря оперативной реакции граждан полиции удалось предотвратить 172 попытки мошенничества еще до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Полиция напоминает гражданам: не передавайте деньги и не осуществляйте переводы по просьбе незнакомых лиц. Если возникают подозрения, что вы стали целью мошенников, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Источник
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