В Индии задержан аферист, почти 40 лет бесплатно живший в люксовых отелях.

69-летний Бингсон Джон десятилетиями обманывал персонал пятизвездочных гостиниц, копируя методы серийного убийцы.

В индийском городе Бхубанешвар правоохранительные органы задержали 69-летнего Бингсона Джона, которого следствие считает одним из самых активных отельных мошенников страны, передает mentoday.ru

Как сообщает издание The Times of India, задержанный на протяжении 36 лет — с 1990 года — систематически останавливался в пятизвездочных гостиницах, не оплачивая счета.

По предварительным данным, за этот период мужчина успел воспользоваться услугами более чем 300 премиальных объектов.

Поводом для задержания послужило обращение руководства пятизвездочного отеля Hyatt в Райпуре, столице штата Чхаттисгарх.

По материалам дела, подозреваемый прожил в гостинице несколько дней, пользуясь всем доступным сервисом, а при выселении не только не оплатил проживание, но и похитил ноутбук. Киберполиция Райпура смогла установить местонахождение «гастролера» благодаря анализу мобильных данных и техническим уликам, которые привели оперативников к его убежищу в Бхубанешваре.