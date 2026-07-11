В Индии задержан аферист, почти 40 лет бесплатно живший в люксовых отелях
69-летний Бингсон Джон десятилетиями обманывал персонал пятизвездочных гостиниц, копируя методы серийного убийцы.
В индийском городе Бхубанешвар правоохранительные органы задержали 69-летнего Бингсона Джона, которого следствие считает одним из самых активных отельных мошенников страны, передает mentoday.ru
Как сообщает издание The Times of India, задержанный на протяжении 36 лет — с 1990 года — систематически останавливался в пятизвездочных гостиницах, не оплачивая счета.
По предварительным данным, за этот период мужчина успел воспользоваться услугами более чем 300 премиальных объектов.
Поводом для задержания послужило обращение руководства пятизвездочного отеля Hyatt в Райпуре, столице штата Чхаттисгарх.
По материалам дела, подозреваемый прожил в гостинице несколько дней, пользуясь всем доступным сервисом, а при выселении не только не оплатил проживание, но и похитил ноутбук. Киберполиция Райпура смогла установить местонахождение «гастролера» благодаря анализу мобильных данных и техническим уликам, которые привели оперативников к его убежищу в Бхубанешваре.
В настоящее время полиция уже изъяла часть имущества, похищенного в ходе последнего инцидента.
Методология Бингсона Джона основывалась на использовании поддельных документов и мастерской манипуляции персоналом премиальных заведений. Чтобы войти в доверие к сотрудникам, он регулярно менял легенды, представляясь то иностранным гидом, то преподавателем английского языка, то инструктором по йоге.
Под этими образами он получал доступ к номерам класса люкс, спа-процедурам и ресторанам. Статистика его перемещений показывает, что в среднем он менял отели каждые полтора месяца, посещая около восьми объектов в год.
В ходе следственных мероприятий задержанный признался, что в своей деятельности вдохновлялся методами Чарльза Собраджа, известного как «Змея» и «Бикини-киллер». Собрадж, французско-вьетнамский мошенник и серийный убийца, действовал в 1970-х годах в Юго-Восточной Азии на так называемой «хиппи-тропе» в Индии, Непале и Таиланде.
Собрадж выдавал себя за дипломата или торговца драгоценностями, очаровывал жертв, а затем отравлял их, чтобы завладеть деньгами и паспортами. На счету Собраджа числится от 12 до 20 убийств.
Примечательно, что сам Чарльз Собрадж был освобожден из непальской тюрьмы по решению суда из-за пожилого возраста 21 декабря 2022 года, а 23 декабря того же года депортирован во Францию. Бингсон Джон признал, что копировал приемы своего кумира, особенно в части фальсификации личности и уверенного поведения.
На допросах в полиции Джон пояснил, что за десятилетия махинаций тюремная среда стала для него привычной, а роскошные интерьеры пятизвездочных гостиниц он воспринимал как временные остановки во время своих путешествий. Сейчас против него расследуются дела сразу в нескольких регионах страны.
Правоохранительные органы продолжают расследование, целью которого является установление полного списка пострадавших гостиничных сетей и частных отелей за все 36 лет деятельности афериста.