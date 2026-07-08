«Инвестиции» в недвижимость в Дубае обошлись жертве мошенников в миллион леев.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества. Еще о четырех случаях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили правоохранителям только сейчас.

Общий ущерб по этим эпизодам превысил 1,46 млн леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 140 попыток мошенничества.

В одном из случаев потерпевший обратился в полицию более чем через 180 дней после совершения преступления, что существенно снизило шансы на возврат похищенных средств.

По данным полиции, человека ввели в заблуждение через онлайн-приложение и убедили переводить деньги якобы для покупки и инвестиций в недвижимость в Дубае. В течение нескольких месяцев он перечислял средства со своего банковского счета, в результате чего ущерб составил 1 млн леев.

О мошенничестве потерпевший сообщил лишь после того, как понял, что вернуть деньги уже невозможно.

В полиции напоминают гражданам:

- не переводить деньги и не передавать имущество незнакомым людям;

- проверять любые подозрительные просьбы, связываясь напрямую с банком или полицией;

- не сообщать по телефону персональные данные, пароли, коды подтверждения и не переводить деньги по просьбе неизвестных.

Правоохранители подчеркивают, что ни один банк и ни один государственный орган не запрашивают по телефону личные данные, пароли, коды авторизации или передачу денег для их «защиты».

Если вы получили такой звонок, необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.