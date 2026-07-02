Мужчина, избивший и ограбивший беременную женщину в Кишиневе, получил 5 лет тюрьмы.

39-летний мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении за нападение на беременную женщину, ее избиение и ограбление. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 1 марта 2026 года, сообщает deschide.md

«Обвиняемый преследовал и напал на женщину в Кишиневе. Она вышла из общественного транспорта и шла по улице. Женщина находилась примерно на шестой неделе беременности и почувствовала себя плохо, поэтому двигалась медленно.

Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый напал на нее в плохо освещенном месте и ударил кулаком в область левого глаза. Испугавшись, потерпевшая закрыла лицо руками и присела на землю. После этого обвиняемый продолжил нападение, нанеся ей несколько ударов ногами в область живота. Женщина пыталась защититься и звала на помощь. Нанеся ей три-четыре удара, мужчина похитил ее вещи и скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры.

Добычей злоумышленника стали сумка стоимостью 1 500 леев, в которой находились личные вещи, 200 леев наличными, смарт-часы стоимостью 10 тысяч леев, четыре банковские карты и другие личные предметы. Общий материальный ущерб составил около 11 700 леев.

Вскоре после нападения к пострадавшей подошел прохожий, который оставался с ней до прибытия скорой помощи. Женщину госпитализировали для обследования.

Несмотря на нападение, потерпевшая получила лишь незначительные телесные повреждения.

Во время следствия и судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности — в 2011 году его осудили за грабеж.

По этому делу суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа, а также назначил штраф в размере 950 условных единиц, что составляет 47 500 леев.