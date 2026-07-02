На Рышкановке мужчина нашел подругу повешенной в шкафу.

Погибшей оказалась 31-летняя уроженка Приднестровья.

Прибывший на место судебно-медицинский эксперт не обнаружил признаков насильственной смерти, кроме следов от петли на шее. По предварительной версии правоохранителей, речь может идти о самоубийстве, сообщает pulsmedia.md

Кроме того, в квартире была найдена предсмертная записка, оставленная погибшей. По имеющимся данным, женщина находилась в состоянии депрессии и ранее уже предпринимала попытки суицида.

Правоохранительные органы возбудили уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.