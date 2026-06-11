Жительница Бельц отдала "сотрудникам НБМ и полиции" более 400 тысяч леев.

Под предлогом защиты сбережений и ссылаясь на якобы оформленный на её имя кредит, злоумышленники убедили женщину передать им наличными 424 015 леев. После этого они потребовали ещё 100 000 леев. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию, пишет realitatea.md

Правоохранители задержали подозреваемого уже вечером 10 июня. Им оказался 37-летний мужчина из села Корлатены Рышканского района. Его поймали в тот момент, когда он забирал у жертвы очередную сумму — 100 000 леев.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства дела и выявить всех причастных.

Граждан призывают быть бдительными: не передавать деньги незнакомцам и проверять любую информацию, полученную по телефону, через официальные источники.