Жители Молдовы за сутки потеряли около 500 тыс. леев из-за телефонных аферистов.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества, а также еще три случая, совершенные ранее, о которых потерпевшие сообщили только сейчас. Общий ущерб составил около 500 тысяч леев.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 110 попыток мошенничества.

Анализ этих случаев показывает, что злоумышленники расширяют свои схемы. Если раньше они в основном представлялись сотрудниками полиции или Национального банка, то теперь выдают себя за представителей Министерства финансов, операторов связи, инвестиционных компаний, а также все чаще используют схемы, связанные с криптовалютами.

Кроме того, мошенники продолжают убеждать жертв оформлять банковские кредиты и использовать личные сбережения, после чего деньги переводятся наличными, через платежные терминалы, банковские счета или электронные кошельки.

Случай телефонного мошенничества

Калараш

Ущерб: 141 800 леев.

В период с 1 по 7 июля 2026 года потерпевшему звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании Orange. Под предлогом проведения операций по защите средств они убедили человека использовать личные сбережения и оформить банковские кредиты, после чего тот перевел через платежный терминал 141 800 леев.

Случай инвестиционного мошенничества

Ниспорены

Ущерб: 104 921 лей.

В течение почти трех недель потерпевшего убеждали инвестировать деньги через фиктивную платформу, которой якобы управляли представители компании Prime Capital. В результате он совершил несколько банковских переводов на общую сумму 104 921 лей.

Полиция напоминает: ни один банк и ни одно государственное учреждение не запрашивают по телефону персональные данные, пароли, коды подтверждения и не требуют переводить или передавать деньги для их «защиты».

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность: несколько минут, потраченных на проверку информации, могут уберечь ваши сбережения и защитить от мошенников.