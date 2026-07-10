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Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 20:32
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За сутки предотвращено 100 попыток мошенничества, ущерб — почти миллион леев

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако еще пять эпизодов, совершенных ранее, были заявлены потерпевшими только сейчас.

За сутки предотвращено 100 попыток мошенничества, ущерб — почти миллион леев.
За сутки предотвращено 100 попыток мошенничества, ущерб — почти миллион леев.

Общий размер причиненного ущерба оценивается примерно в 1 миллион леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 100 попыток мошенничества.

Анализ зарегистрированных случаев показывает, что злоумышленники действуют по хорошо организованной схеме, основанной на психологических манипуляциях и использовании поддельной личности представителей государственных и финансовых учреждений.

Основные схемы, которые используют мошенники:

Ложные представители полиции или антифрод-служб

В двух случаях преступники представлялись сотрудниками полиции либо якобы служб по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Они убеждали потерпевших, что их денежные средства необходимо «проверить» или «защитить», после чего заставляли их переводить деньги несколькими платежами либо передавать наличные курьерам.

Фиктивные инвестиции

Еще в двух случаях потерпевших убедили вложить деньги в несуществующие инвестиционные платформы. Для этого их заставляли неоднократно переводить средства или передавать наличные курьерам.

Получение денег через курьеров

Мошенники продолжают активно использовать курьеров, которые забирают наличные непосредственно по месту жительства потерпевших. Такой способ значительно снижает шансы на возврат похищенных средств.

Пополнение платежных терминалов

Злоумышленники убеждают людей неоднократно вносить деньги через платежные терминалы под предлогом проверки средств или осуществления инвестиций.

Оформление банковских кредитов

Двое потерпевших по указанию мошенников оформили банковские кредиты, что существенно увеличило размер причиненного ущерба.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность.

Никому не сообщайте данные банковской карты, коды из SMS и личные пароли.

Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или полицией.

Источник
Point.md logoPoint
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