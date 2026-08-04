Житель Кишинёва задержан по подозрению в организации наркопритона

53-летний житель столицы попал в поле зрения правоохранителей после того, как выяснилось, что его квартира использовалась для употребления наркотических веществ.

Операцию провели сотрудники полиции и прокуратуры сектора Чеканы в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков.

Во время обыска в квартире мужчины правоохранители обнаружили несколько самодельных устройств, предназначенных для употребления наркотических веществ, а также вещества, которые предварительно были идентифицированы как PVP («соль»).

В момент проведения следственных действий в квартире также находилась 49-летняя сожительница мужчины. Оба были задержаны для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным правоохранителей, в случае признания вины фигурантам дела может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.