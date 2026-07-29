Жителя Кишинева задержали по подозрению в организации наркопритона.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли PVP («соль»), марихуану, а также самодельные приспособления для употребления наркотиков.

В ходе документирования дела в квартире также были обнаружены еще три человека в возрасте от 35 до 40 лет.

Владельца квартиры задержали. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Согласно действующему законодательству, лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.



