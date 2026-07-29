29 Июля 2026, 21:09
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Жителя Кишинева задержали по подозрению в организации наркопритона
Сотрудники полиции сектора Рышкановка задокументировали преступную деятельность 45-летнего жителя Кишинева, подозреваемого в том, что он превратил собственную квартиру в место для употребления наркотиков.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли PVP («соль»), марихуану, а также самодельные приспособления для употребления наркотиков.
В ходе документирования дела в квартире также были обнаружены еще три человека в возрасте от 35 до 40 лет.
Владельца квартиры задержали. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Согласно действующему законодательству, лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.