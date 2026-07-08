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politia.md logopolitia
8 Июля 2026, 14:12
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В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля

В Кишиневе полицейские задержали 47-летнего жителя Криково, которого подозревают в краже из припаркованного автомобиля.

В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.
В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.

По данным Генерального инспектората полиции, мужчина воспользовался отсутствием свидетелей, разбил стекло автомобиля и похитил два мобильных телефона и денежные средства. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч леев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции сектора Рышкановка, подозреваемого удалось быстро установить и задержать. При нем были обнаружены похищенные вещи, которые впоследствии вернули владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В полиции также призвали автомобилистов не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи и личные предметы на видном месте, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

Источник
politia.md logopolitia
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