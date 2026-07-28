28 Июля 2026, 09:59
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В Кишиневе водитель устроил опасный обгон по встречке: у него изъяли права
Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности провели проверку после появления в социальных сетях видео с грубым нарушением правил дорожного движения.
Инцидент произошел утром 27 июля на улице Узинелор в Кишиневе. За рулем автомобиля Ford находился 39-летний мужчина, сообщает полиция.
После документирования нарушения водителя оштрафовали за создание аварийной ситуации. Кроме того, у него изъяли водительское удостоверение.
Материалы дела правоохранители направили в суд с предложением применить дополнительное наказание — лишить мужчину права управления транспортными средствами.