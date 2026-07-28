В Кишиневе водитель устроил опасный обгон по встречке: у него изъяли права.

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности провели проверку после появления в социальных сетях видео с грубым нарушением правил дорожного движения.

Инцидент произошел утром 27 июля на улице Узинелор в Кишиневе. За рулем автомобиля Ford находился 39-летний мужчина, сообщает полиция.

После документирования нарушения водителя оштрафовали за создание аварийной ситуации. Кроме того, у него изъяли водительское удостоверение.

Материалы дела правоохранители направили в суд с предложением применить дополнительное наказание — лишить мужчину права управления транспортными средствами.