theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
28 Июля 2026, 09:59
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе водитель устроил опасный обгон по встречке: у него изъяли права

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности провели проверку после появления в социальных сетях видео с грубым нарушением правил дорожного движения.

В Кишиневе водитель устроил опасный обгон по встречке: у него изъяли права.
В Кишиневе водитель устроил опасный обгон по встречке: у него изъяли права.

Инцидент произошел утром 27 июля на улице Узинелор в Кишиневе. За рулем автомобиля Ford находился 39-летний мужчина, сообщает полиция.

После документирования нарушения водителя оштрафовали за создание аварийной ситуации. Кроме того, у него изъяли водительское удостоверение.

Материалы дела правоохранители направили в суд с предложением применить дополнительное наказание — лишить мужчину права управления транспортными средствами.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте