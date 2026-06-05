Житель Флорештского района ранил себя при попытке застрелить бездомную собаку.

57-летний мужчина получил травму руки во время попытки выстрелить в бездомную собаку, передает tvn.md

По предварительной информации, в момент выстрела охотничье ружьё дало технический сбой, в результате чего мужчина получил ранение. После происшествия его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщила представитель полиции Лилия Харя, оружие находилось у мужчины на законных основаниях.

Сотрудники полиции изъяли ружьё и поместили его на хранение в соответствии с установленными процедурами. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины неисправности оружия.