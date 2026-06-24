Сотрудник подразделения «Fulger» ранен в результате непроизвольного выстрела.

В бригаде полиции специального назначения «Fulger» произошёл инцидент с применением табельного оружия.

По предварительной информации, дежурный офицер подразделения непроизвольно произвёл выстрел из служебного пистолета. В результате рикошета один из сотрудников учреждения получил ранение в область голени.

Пострадавшему была незамедлительно оказана медицинская помощь. По данным правоохранительных органов, угрозы для его жизни и здоровья нет.

Отмечается, что сотрудник, чьё оружие было задействовано в инциденте, имеет более 20 лет стажа и значительный опыт обращения с огнестрельным оружием.

По факту происшествия проводится служебное расследование с целью установления всех обстоятельств. Материалы дела также переданы в прокуратуру в соответствии с компетенцией.