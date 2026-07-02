Получивший ранение во время учений в Бельцах военнослужащий проходит реабилитацию.

Военнослужащий, получивший ранение в середине июня во время учебных занятий в учебном центре мотопехотной бригады «Молдова» в Бельцах, находится на этапе реабилитации.

Он госпитализирован в Центральный военный клинический госпиталь, сообщила IPN глава службы информации и связей с общественностью Министерства обороны Мария Арама, передает ipn.md

Молодой человек получил ранение в область живота во время военных учений после того, как другой военнослужащий-контрактник, по предварительным данным, случайно выстрелил из табельного оружия типа Glock 19. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и срочно доставили в больницу.

Вскоре после инцидента министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил, что военнослужащий находится в тяжёлом, но стабильном состоянии после сложной хирургической операции. По данным властей, пуля повредила несколько внутренних органов.