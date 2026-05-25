Жителю Кишинева грозит до 5 лет тюрьмы за пожар из-за фейерверка.

Инцидент произошёл 1 мая текущего года около 22:30. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд, пишет moldova1.md

По данным государственных обвинителей, действия мужчины привели к возникновению пожара в одной из квартир на верхнем этаже жилого дома.

Жертв в результате происшествия не зарегистрировано. Тем не менее прокуроры подчёркивают, что инцидент создал серьёзную угрозу для безопасности жильцов района, а также для их имущества.

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании вины. Это даёт ему право рассчитывать на более мягкое наказание.

За нарушение правил пожарной безопасности законодательство Республики Молдова предусматривает штраф в размере до 52 500 леев или лишение свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура также уточнила, что другие лица, проходившие по данному делу, были освобождены от уголовного преследования. В их действиях не нашли состава преступления.