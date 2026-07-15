Загрязнение ртутью в Гояне: спустя неделю территория остается неогороженной.

Почти через неделю после того, как министр окружающей среды сообщил о загрязнении ртутью на складе в селе Гоян коммуны Чореску, территория по-прежнему остается неогороженной.

Несмотря на заявления властей о принятых мерах по изоляции объекта, доступ к нему свободный, а государственные учреждения перекладывают ответственность друг на друга. Тем временем местные жители утверждают, что их не проинформировали о возможной опасности и беспокоятся за свою безопасность, пишет jurnal.md

Из репортажа Jurnal TV, снятого на месте, видно, что территория не огорожена и не охраняется. При этом ответственные учреждения заявляют, что были приняты меры по ее изоляции.

Начальник Инспектората по охране окружающей среды утверждает, что ответственность лежит на Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

«В соответствии с регламентом по выявлению загрязнения ртутью инспекторат направил уведомление в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. После его получения учреждение должно было ограничить доступ к территории или принять соответствующие меры», — заявил глава Инспектората по охране окружающей среды Дорин Повержук.

В ГИЧС, однако, сообщили, что не получали никаких уведомлений по этому поводу. В свою очередь примар коммуны Чореску, в состав которой входит село Гоян, заявил, что не имеет доступа к складу, поскольку он находится в ведении Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

«Говорят, что это село Гоян, коммуна Чореску, но фактически там находится пенитенциарное учреждение №10 — стратегический государственный объект, куда у местной администрации практически нет доступа. При взаимодействии мы можем попасть туда, но вмешиваться не можем. Мы даже не знаем, кто является экономическим агентом», — заявил примар Ион Скрипник.

В свою очередь Национальная администрация пенитенциарных учреждений сообщила, что склад ранее использовался предприятием, специализирующимся на сортировке осветительных приборов.

«Данный склад принадлежит Агентству публичной собственности и передан в управление Пенитенциарному учреждению №10 — Гоян. С 2024 года он больше не сдается в аренду и не используется. Ранее помещение было передано в аренду специализированному предприятию по сбору и сортировке осветительных приборов, которое осуществляло деятельность на основании всех предусмотренных законодательством разрешительных документов, включая разрешение, выданное Государственной экологической инспекцией», — говорится в заявлении НАПУ.

Кроме того, примар Чореску заявил, что ни одно государственное учреждение не проинформировало местные власти о том, какие меры необходимо предпринимать в подобных ситуациях.

«У нас нет никаких рекомендаций. Ни одно учреждение не сказало: вот, господин примар, вот что вы должны делать. Я не специалист в этой области и не знаю, какие меры необходимо принимать».

Примар также заявил, что фотографии, опубликованные 9 июля министром окружающей среды Георге Хаждером, вообще не были сделаны на территории этого склада.

В ответ министр окружающей среды сообщил Jurnal TV, что опубликованные в Facebook фотографии относились к двум разным случаям: одному — в селе Страйстены коммуны Бэчой, второму — к загрязнению ртутью в Гояне коммуны Чореску.

«Возможно, следовало более четко обозначить, к какому месту относится каждый случай. Однако повторяем: опубликованные фотографии касались двух разных ситуаций в двух разных населенных пунктах. Что касается случая загрязнения ртутью в коммуне Чореску, то речь идет о ртути, содержащейся в люминесцентных лампах, хранившихся на складе», — заявил министр.

Некоторые жители села Гоян признались, что вообще не слышали о загрязнении ртутью.

По данным Министерства окружающей среды, лабораторные исследования, проведенные НАОЗ, подтвердили наличие паров ртути и загрязнение воздуха внутри склада в селе Гоян коммуны Чореску. В связи с этим планируется привлечь независимую лабораторию, аккредитованную в ЕС, для отбора дополнительных проб.

После получения окончательных результатов материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Если будет установлено также загрязнение почвы, расходы на проведение второй экспертизы возьмет на себя экономический агент, который также должен будет разработать и реализовать план очистки территории и восстановления окружающей среды, утвержденный компетентными органами в соответствии с законодательством об экологической ответственности.